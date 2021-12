PSG : Kylian Mbappé se lâche sur la MNM et ses objectifs

La suite après cette publicité

Même en vacances, Kylian Mbappé cristallise l'attention. Elu meilleur joueur de l'année aux Globe Soccer Awards à Dubaï, l'attaquant du Paris Saint-Germain en a profité pour accorder des interviews aux médias étrangers. Avec une communication toujours aussi bien huilée, le natif de Bondy a répondu sans filtre aux interrogations multiples sur son avenir dans un premier temps. Et la posture du champion du monde 2018 demeure limpide : il respectera son contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin prochain et n'écartera aucune option pour la suite de sa carrière.

Auteur de quinze réalisations et quinze offrandes toutes compétitions confondues cette saison, le génie français voit grand pour 2022. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le natif de Bondy s'est notamment exprimé sur son entente plutôt décevante dans le jeu pour l'instant avec Neymar et Lionel Messi. Même si une affinité naissante semble s'installer avec «La Pulga» ces dernières semaines. De bon augure pour la suite ? L'ancien Monégasque veut y croire plus que jamais, tout en restant pleinement conscient que son association avec ses deux compères demeure imparfaite.

Kylian Mbappé affiche de grandes ambitions

« C'est normal qu'il y ait eu beaucoup d'attentes à notre égard. Tout le monde s'attend à des merveilles quand une équipe peut compter sur des joueurs d'un tel niveau. Mais il ne faut pas oublier les épisodes qui ont retardé certaines choses : la blessure de Neymar, le manque d'adaptation de Messi et quelques difficultés dans le jeu de l'équipe. Mais quand on a l'opportunité de jouer avec cette catégorie de joueurs, on ne peut qu'avoir confiance. Jouer avec eux est une opportunité incroyable pour moi et j'ai hâte que Neymar revienne, parce que je pense que nous pouvons faire de grandes choses avec lui dans la seconde moitié de la saison », a ainsi lâché Mbappé. Le numéro 7 parisien a ensuite affiché une confiance inébranlable en ses capacités pour placer le curseur encore plus haut dans les prochaines semaines sur un plan individuel.

Malgré des statistiques indécentes, le buteur français veut tutoyer encore un peu plus les sommets pour devenir une véritable référence dans son sport. « Je ne me fixe pas de limites. Je veux faire de mon mieux pour voir jusqu'où je peux aller. Cela fait partie de mes objectifs de me dépasser chaque jour, aller plus loin chaque saison, année après année pour être de mieux en mieux sur le terrain. Il y a toujours de la place pour progresser. Même si mon football a beaucoup mûri cette année, je suis encore un jeune joueur, donc je pense que je peux encore progresser où je pense que je suis déjà fort. En général, je sais toujours que ça peut être mieux », a analysé, lucide, le principal protagoniste. On a hâte de découvrir la suite...