Journal du Mercato : le Real Madrid met le feu à la planète foot

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Selon nos informations, ça chauffe entre Julien Stéphan et Strasbourg. Après une saison terminée à la 15ème place de la Ligue 1, les Alsaciens ont déjà trouvé le nom de leur nouveau coach après le départ de Thierry Laurey. Les discussions sont engagées depuis quelques jours et un accord pourrait rapidement aboutir.

Chez les vice-champion de France, Achraf Hakimi se dit lui aussi intéressé à l'idée de rejoindre le Paris-Saint-Germain. Un intérêt réciproque donc qui verrait le latéral droit rejoindre la capitale, puisque l'Inter Milan ne le retiendra pas en cas d'offre satisfaisante.

Mauricio Pochettino souhaiterait déjà retourner à Tottenham. D'après The Athletic, Pochettino n'est pas insensible aux appels du pied des Spurs. C'est à l'entraîneur argentin de décider s'il souhaite renoncer à sa dernière année de salaire pour rejoindre son ancien club.

Tout juste champion, Lille cherche déjà le successeur de Christophe Galtier sur le banc. Et d'après Fotomaç, l'actuel manager de Galatasaray Fatih Terim serait ciblé. Le coach de 67 ans était en poste dans le club turc depuis 2017. Il devrait rencontrer les dirigeants lillois dans les prochaines heures.

Le focus du jour

La bombe du jour nous vient du Real Madrid ! Zinedine Zidane quitte le club après une saison éprouvante sans titres. Le Français rend son tablier, même s'il souhaite trouver un poste pour la saison prochaine. Le club a remercié le technicien dans un communiqué, un départ qui vient chambouler les plans madrilènes cet été, dont la potentielle arrivée de Kylian Mbappé au Real. Même si selon Marca, les dirigeants parisiens n'ouvriront la porte à aucune négociation cet été. Marca annonce également que les Merengues se sont déjà tournés vers l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

L'effectif madrilène devrait pas mal bouger en raison d'une fin de cycle importante. Même si Ramos devrait rester à Madrid faute d'offres intéressantes venant d'autres clubs, la restructuration du Real pourrait montrer la porte de sortie à Eden Hazard qui pourrait retourner à Chelsea lors de ce mercato. Ca va bouger dans tous les sens au Real et le départ de Zidane n'est que l'élément déclencheur.

Les infos du jour à l'étranger

Selon Sky Italia, Massimiliano Allegri sera le successeur d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juve. L'ancienne gloire du club n'a pas pu convaincre cette saison, les dirigeants misent donc sur un coach connaissant parfaitement le poste. Allegri a été champion d'Italie de 2015 à 2019 avec les Bianconeri.

En Espagne, Joan Laporta rêve d'un retour de Pep Guardiola au Barça d'après Sport et Mundo Deportivo. En Angleterre, des échos relaient qu'un succès en Ligue des Champions pourrait favoriser un départ du technicien espagnol. Même si l'entourage du technicien assure que Guardiola veut poursuivre l'aventure à City selon MD.

Fraîchement nommé à la Roma, José Mourinho fait son marché. Selon La Gazzetta dello Sport, trois postes sont ciblés en priorité : gardien de but, défenseur central et attaquant de pointe. Pour le gardien, Gianluigi Buffon est nommé, l'attaquant néerlandais Wout Weghorst serait dans le viseur du Special One. En ce qui concerne la défense centrale, la Roma viserait Eric Bailly de Manchester United. Riqui Puig a également été cité parmi les noms ciblés par Mourinho.

Les principaux officiels du jour

A Lille, Mike Maignan va bel et bien changer d'air ce été. Et comme annoncé, c'est à l'AC Milan que le portier français va poursuivre sa carrière puisque le club italien a officialisé son arrivée il y a quelques instants. Il portera le numéro 16.

L'ancien entraîneur de l'OM Michel sera sur le banc de Getafe la saison prochaine. Un accord pour deux saisons a été trouvé entre le club et l'entraîneur. Getafe a annoncé que Michel sera présenté lundi prochain à 12h.

Valence officialise l'arrivée de José Bardalas en tant que nouvel entraîneur. L'ancien de Getafe a signé jusqu'en 2023 au club qui a terminé treizième de la Liga.

L'ASSE a officialisé la prolongation d'Aïmen Moueffek. L'international U20 signe un nouveau bail tout comme ses coéquipiers Etienne Green et Saïdou Saw avant lui.

En Angleterre, Tottenham officialise les départs de Danny Rose et de Paulo Gazzaniga. Les deux joueurs sont maintenant libres de leur contrat et peuvent signer dans le club de leur choix.

Départ aussi pour Jack Wilshere qui quitte son club, Bournemouth. L'ancien Gunner se trouve à nouveau sur le marché lui qui est en fin de contrat.

Pour suivre en continu toute l'actualité du mercato, ça se passe ici, sur notre live transfert.