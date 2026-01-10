FA Cup : Aston Villa élimine Tottenham

Suite de la FA Cup avec un troisième tour pour Tottenham et Aston Villa outre-Atlantique. Dans une forme actuelle assez mauvaise, les coéquipiers de Richarlison, sorti sur blessure, se présentaient sur leur pelouse face à un autre club de Premier League. Les Spurs se sont d’ailleurs fait surprendre par les Villans avec le premier but de la partie inscrit par Emiliano Buendia, auteur d’une frappe en lucarne gauche (22e, 0-1). Juste avant la pause, les coéquipiers de John McGinn réitèrent avec une frappe du pied gauche de la part de l’Anglais, qui finit dans les cages de Guglielmo Vicario (45+3, 0-2). Au retour des vestiaires, la formation à domicile s’est montrée plus optimiste. Wilson Odobert réduisait l’écart sur une frappe croisée (54e, 1-2).

La suite après cette publicité

tt {"key":"api_embed_teams_form","matchId":"7569813129063609813"}

Les minutes sont passées, et les assauts n’ont rien donné dans les deux camps, malgré neuf tentatives au but de chaque côté en seconde période. Tottenham a finalement subi un nouveau coup dur avec cette élimination (1-2). Dans les autres rencontres de ce début de soirée, Bristol s’est imposé largement face à Watford avec un triplé spectaculaire d’Emil Riis (5-1). À la lutte en Championship, les deux adversaires ont montré un visage complètement différent. De son côté, Birmingham a subi jusqu’au bout avec le doublé tardif de Sullay Kaikai, mais s’est finalement imposé contre l’équipe de League Two, Cambridge (2-3). Enfin, Grimsby a lutté corps et âme face à Weston pour aller chercher une qualification méritée au prochain tour (3-2).

La suite après cette publicité

Les résultats du multiplex de 18h45 :

Tottenham 1-2 Aston Villa : Odobert (54e) / Buendia (22e), McGinn (45+3)

Bristol 5-1 Watford : Riis (3e, 69e, 77e), Mehmeti (37e), Atkinson (66e) / Grieves (74e)

La suite après cette publicité

Cambridge 2-3 Birmingham : Kaikai (80e, 89e) / Wagner (31e), Furuhashi (42e), Ducksch (78e)

Grimsby 3-2 Weston : Vernam (41e), McEachran (70e), Green (86e) / Coulson (49e), Britton (77e)