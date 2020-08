Le LOSC va continuer à dynamiter le mercato

Ce week-end a été éprouvant pour les dirigeants du Lille Olympique Sporting Club (LOSC). En effet, les Dogues ont officialisé le départ (enfin) de Victor Osimhen vers Naples, quand Burak Yilmaz (Besiktas) et Sven Botman (Ajax Amsterdam) sont arrivés dans le nord de la France. Mais les Dogues ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et comptent encore chambouler leur effectif comme ils en ont l'habitude.

Au rayon des arrivées, Eugenio Pizzuto, jeune Mexicain très prometteur, et quatre jeunes du Napoli (Karnezis, Claudio Manzi, Ciro Palmieri, Luigi Luigori) ont aussi débarqué contre la somme de 20 millions d'euros. Le LOSC compte bien pulvériser un nouveau record avec l'arrivée de Jonathan David (30 millions d'euros). Un attaquant, qui pourrait être Alfredo Morelos (Glasgow Rangers), est aussi attendu.

Quid de Celik, Maignan et Soumaré

Au niveau des départs, le flou est encore régnant. En effet, le défenseur Gabriel doit faire son choix pour son avenir. Les dirigeants de l'équipe qui a fini quatrième du dernier exercice de Ligue 1 ont reçu pas moins de cinq offres à hauteur de 25 millions d'euros, plus 5M€ de bonus. Everton, Manchester United et le Napoli, toujours grandissime favori dans ce dossier, en font partie et on s'approche de l'épilogue.

Mais d'autres joueurs pourraient encore quitter le navire si on en croit les informations du journal L'Équipe en ce dimanche. Le portier Mike Maignan, le latéral Zeki Celik et le milieu de terrain Boubakary Soumaré, déjà annoncé partant l'hiver dernier, font partie des dossiers chauds à surveiller pour la suite de l'été. Une chose est sûre et certaine, le conseiller du président, Luis Campos, est au four et au moulin.