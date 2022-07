FC Barcelone : Ousmane Dembélé sort du silence après sa prolongation

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé est un homme heureux. Ce jeudi, l'international tricolore a prolongé son contrat jusqu'en 2024 au FC Barcelone. Ce qui était sa volonté première cet été. Pourtant, le voir quitter la Catalogne a longtemps été une possibilité. Tout d'abord, car les négociations avec les Culés ont traîné en longueur. Ensuite, parce que plusieurs écuries ont tenté de le recruter. Le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Tottenham ou encore le Bayern Munich ont tour à tour tenté leur chance. Flatté par ces intérêts, Dembouz a maintenu sa position.

Laporta remercie Dembélé

Il ne voulait entendre parler que du FC Barcelone. Comme expliqué sur notre site, Xavi a joué un rôle important, lui qui a toujours indiqué à sa direction qu'il souhaitait continuer avec le Français. Et il a été entendu par ses dirigeants, qui ont fini par trouver un terrain d'entente avec son agent et Ousmane Dembélé afin qu'il paraphe un nouveau bail de deux saisons, lui qui était libre le 30 juin 2022. Le tout, en ayant obtenu une revalorisation salariale ainsi qu'une clause libératoire avantageuse selon nos informations. Le nouveau salaire du joueur est ainsi d'environ 11M€ nets.

Prêt pour ce nouveau départ avec les pensionnaires du Camp Nou, le champion du monde 2018 a donc signé son nouveau contrat ce jeudi. Ensuite, il s'est présenté face aux médias avec Joan Laporta. Ce dernier a confié : « merci Ousmane. Aujourd'hui est un jour très important pour le Barça. Il a toujours voulu rester et la vérité est qu'il a fait un effort pour entrer dans la nouvelle grille salariale. Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont oeuvré pour la continuité de Dembélé : Mateu, Jordi, le joueur... et Moussa Sissoko. Dembélé a un talent incomparable, très spécifique. Il nous apporte beaucoup. Xavi l'a aimé dès le premier instant . Cette année est très importante, nous devons gagner des titres. Je suis convaincu que nous y parviendrons. Aujourd'hui est un jour très émouvant pour moi. L'entraîneur vous aime, mais le club aussi».

Dembouz ne voulait entendre parler que du Barça

Dembouz aime, lui aussi, le Barça. «Je suis très content de cette prolongation. Le Barça est le club de mes rêves depuis que je suis petit. J'attends avec impatience le début de saison pour aider l'équipe (...) J'espère que ce sera ma meilleure saison. Je vais tout donner sur le terrain. J'espère que ce sera une belle saison pour le Barça. Dans le club, il y a beaucoup de gens qui m'ont beaucoup aidé. Les trois premières années ont été très difficiles pour moi. Maintenant, j'ai la confiance de tout le monde et je vais beaucoup mieux».

Il est ensuite revenu sur les négociations qui ont été longues. « Rester a toujours été ma première option. Je l'ai dit au président et à l'entraîneur. Ça a pris du temps, mais maintenant tout le monde est content. J'ai hâte que la saison commence. Je veux tout donner et aider l'équipe à gagner des titres. Le Barça doit se battre pour la Liga et la Ligue des champions. Gagner la Ligue des champions est un rêve pour moi et je vais tout donner pour y parvenir ». Des propos qui doivent faire plaisir au club et aux supporters qui vont donc pouvoir compter sur leur numéro 7 encore pour deux saisons au moins.