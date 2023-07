Oriol Romeu a fait de gros sacrifices pour rejoindre le Barça !

Parfois, le jeu en vaut la chandelle. Sur les tablettes du FC Barcelone pour prendre la succession de Segio Busquets dans l’entrejeu, Oriol Romeu s’est officiellement engagé en faveur du Barça pour les trois prochaines saisons. Un an après son arrivée à Gérone, le milieu de terrain espagnol a pris la décision de revenir au bercail pour donner un nouvel élan à sa carrière. Mais pour effectuer son retour en Catalogne après douze d’exil, le joueur de 31 a fait d’énormes sacrifices financiers !

En effet, Sport révèle que le joueur passé par Stuttgart et Southampton a dû renoncer à une partie de son salaire ainsi qu’à une commission pour revêtir la tunique blaugrana. Le média espagnol informe que Gérone s’est montré intraitable durant les négociations en réclamant la somme de 4,5M€ à son homologue catalan, soit le montant de la clause de résiliation d’Oriol Romeu en plus des intérêts. Si le Barça a accepté de régler le montant équivalent à la seule clause, soit 3,4M€, le club a refusé de payer les intérêts supplémentaires. Devant la perspective de voir son transfert être avorté, c’est le joueur lui-même qui s’est résigné à payer de sa poche la somme restante. Pour rappel, Oriol Romeu a d’ores et déjà pris l’avion pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers et participer à la préparation estivale aux Etats-Unis.

