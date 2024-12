Fiorentina - Inter : rencontre arrêtée après l’inquiétant malaise d’Edoardo Bove

La Fiorentina (4e) accueille, ce dimanche, l’Inter Milan (3e) dans un choc du haut de tableau en Serie A. Mais cette rencontre de la 14e journée du championnat italien a pris une tournure assez dramatique après un quart de jeu. En effet, le milieu de la Viola Edoardo Bove s’est effondré seul sur le terrain.

Les secours sont vite intervenus sur la pelouse du stade Artemio Franchi, tandis que les acteurs de la rencontre ont entouré le joueur. Certains étaient en larmes, d’autres ont essayé d’ouvrir la bouche de leur coéquipier pour éviter qu’il ne s’étouffe. L’international U21 italien a finalement été évacué sur ambulance et est actuellement en route vers l’hôpital de Florence. Un temps suspendue, la rencontre ne reprendra finalement pas. Nos pensées les plus sincères vont auprès d’Edoardo Bove, sa famille et son équipe.