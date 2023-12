Newcastle : Martin Dubravka chambré et bousculé par un fan de Chelsea

La qualification de Chelsea pour le tour suivant de la Carabao Cup au détriment de Newcastle (1-1, 4-2 t.a.b) a vite été reléguée au second plan outre-Manche suite à un nouvel incident. À l’heure où la formation londonienne surprenait son adversaire en égalisant dans le temps additionnel par l’intermédiaire de Mykhailo Mudryk, un supporter des Blues a franchi le cordon de sécurité pour se diriger en direction Martin Dubravka. Le supporter en question est venu célébrer le but de l’Ukrainien en chambrant et en bousculant le gardien des Magpies avant de regagner sa place dans les tribunes.

Si la presse anglaise avance ce mercredi que la police britannique a ouvert une enquête, ce nouvel incident sur un terrain de football a suscité de vives réactions de part et d’autre. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur des Toons Eddie Howe est monté au créneau en pointant du doigt le système de sécurité. «J’ai toujours dit que la sécurité des joueurs, des entraîneurs, des managers, des arbitres et des juges de lignes est la priorité dans tout match de football. Et il y a encore plus à faire pour éloigner du terrain les supporters particulièrement en colère», a exprimé le technicien anglais en zone mixte, rejoint à demi-mot par son homologue argentin Mauricio Pochettino : «Je n’aime pas ce comportement car cela fait courir un risque aux joueurs. Cela me déçoit de voir ça, que ça soit à Stamford Bridge, dans d’autres stades en Angleterre ou ailleurs dans le monde. J’espère que ça ne se reproduira pas.»