OM : le groupe convoqué pour le déplacement à Nantes

L’Olympique de Marseille est de retour sur le pont. En effet, l’OM se déplace à Nantes en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, ce vendredi (21 heures). Tombeurs de Brest lors de la journée précédente (2-0), les hommes de Marcelino ont l’intention de confirmer leur forme actuelle, et ceci passera par une victoire face aux Canaris, tenus en échec à domicile par l’AS Monaco (3-3), le week-end dernier.

En marge de ce duel à La Beaujoire, l’entraîneur olympien a dévoilé la liste des joueurs convoqués. Face aux protégés de Pierre Aristouy, le coach espagnol se passera des services de Goeffrey Kondogbia, Amine Harit et Idrissa Gueye, blessés. En revanche, il pourra compter sur la présence de Joaquin Correa, fraîchement recruté la semaine passée, et sur d’autres recrues estivales (Aubameyang, Ndiaye, Lodi et Sarr).

