JT Foot Mercato : le Bayern Munich s’active dans tous les sens !

Les plans du Bayern pour le mercato

À un mois et demi de son huitième de finale de Ligue des Champions, le dossier prioritaire du Bayern Munich est de remplacer son gardien titulaire, Manuel Neuer, indisponible pour la deuxième partie de saison. Le club bavarois, qui avait un temps pensé à Yassine Bounou, a finalement jeté son dévolu sur Yann Sommer. Selon Sky Sports, les Munichois ont trouvé un accord avec le gardien de la sélection suisse. Mais avant de laisser filer son dernier rempart, le Borussia Mönchengladbach cherche à lui trouver un remplaçant. Sur le front de l’attaque, le Bayern souhaite prolonger son buteur Eric Maxim Choupo-Moting. Hier, les représentants du joueur ont rencontré les dirigeants bavarois. Le buteur camerounais a posé deux conditions pour prolonger l’aventure à Munich : ne plus être considéré comme un remplaçant et une revalorisation de salaire conséquente. En cas d’échec des négociations, les autres pistes du Bayern sont françaises et s’appellent Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Enfin, les Munichois aimeraient s’attacher les services de la pépite du Celtic Glasgow Rocco Vata. Mais les Bavarois devront s’engager dans un duel face au Borussia Dortmund, eux aussi intéressés par le profil du joueur de 17 ans.

Nouveau scandale raciste en Italie

Hier soir, la Lazio se déplaçait sur la pelouse de Lecce, et malheureusement la rencontre a été le théâtre de chants racistes visant Lameck Banda et Samuel Umtiti. En larmes au moment où le match a été arrêté, le champion du monde 2018 a lui demandé à l’arbitre de la rencontre de reprendre le jeu. Un geste salué par son président Saverio Sticchi Damiani : « Lorsque l’arbitre a arrêté le match, attendant que le speaker réclame la fin des chants racistes, Umtiti a demandé à ce qu’il reprenne, car il voulait répondre aux insultes reçues sur le terrain. Il a réagi comme un vrai champion. »

À lire

Les officiels du jour

Benoît Badiashile quitte l’AS Monaco ! Le défenseur français a été vendu à Chelsea en échange d’un chèque d’environ 37,5 M€. À noter qu’il s’est engagé avec les Blues pour une durée de 7 ans ! Jérôme Onguéné quitte l’Eintracht Francfort ! Il retourne dans un club qu’il connaît bien puisqu’il est prêté jusqu’à la fin de la saison au RB Salzburg, dont il est parti cet été. Pour rappel, l’international camerounais a joué là-bas entre 2017 et 2022. Enfin, Leeds a annoncé le futur départ de son milieu de terrain polonais Mateusz Klich pour la MLS ! Il va jouer sous les couleurs de DC United, et sera coaché par Wayne Rooney.