L’OM sur le point de s’offrir Azzedine Ounahi !

La Coupe du Monde a permis d’offrir un sacré coup de projecteur aux joueurs marocains. Avec un parcours impressionnant, et une défaite en demi-finale face aux Bleus, les Lions de l’Atlas ont montré des qualités indéniables et notamment Azzedine Ounahi. Le jeune milieu de terrain d’Angers a brillé pendant la compétition en réalisant des performances XXL face à l’Espagne, au Portugal et à la France. A tel point que rapidement, les plus gros clubs européens se sont renseignés sur la situation du joueur. Du haut de ses 22 ans, on imaginait alors le natif de Casablanca partir rapidement vers de nouveaux horizons. Surtout qu’Angers, lanterne rouge du championnat, avait besoin d’argent pour souffler un peu financièrement.

Très vite, le leader de Serie A, Naples, s’est jeté sur la pépite marocaine. Le club italien a rapidement tenu la corde dans ce dossier. Malgré un intérêt de l’Inter Milan, le club Partonopei proposait un meilleur projet au joueur qui était très emballé à l’idée de rejoindre l’Italie. Une offre de 19 M€ bonus compris avait même été formulée en début de mercato sans que cela aboutisse à un accord entre les deux clubs. Entre temps, Leeds était venu s’immiscer dans la course et avait formulé une belle offre à Angers, supérieure à celle de Naples. De quoi convaincre Angers mais pas le joueur pas spécialement emballé par la Premier League dans un premier temps.

L’OM a grillé la concurrence

Mais voilà, à seulement 4 jours de la clôture du mercato, le constat est clair : Azzedine Ounahi est toujours un joueur d’Angers et n’a pas bougé. Son cas est d’ailleurs similaire aux autres révélations marocaines du Mondial. Mais le dossier du Marocain est logiquement suivi très attentivement. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille est toujours sur le coup et a même trouvé un accord. L’OM avait rapidement montré son intérêt pour le joueur et Pablo Longoria l’avait d’ailleurs confirmé à la presse par la suite. Cela n’avait pas semblé se concrétiser avec le temps et la piste avait disparu des radars. Mais la direction marseillaise est revenu à la charge, peut-être aussi pour rebondir après l’échec de la piste Ivan Ilić qui a finalement préféré le Torino.

L’actuel 3e de Ligue 1 est donc plus que jamais entré dans la course avec Naples toujours présent ainsi que deux offres anglaises. Selon nos indiscrétions, il semblerait même que le joueur ait donné sa préférence pour l’Olympique de Marseille et un accord tripartite a été trouvé. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature. Une bonne nouvelle sportivement pour les Olympiens puisque le profil du joueur correspond bien à ce que recherche la direction pour son milieu de terrain. Très à l’aise technique avec un gros volume de jeu et capable de jouer dans tous les postes du milieu de terrain, Azzedine Ounahi pourrait rapidement s’intégrer au système d’Igor Tudor d’autant plus qu’il connaît déjà très bien le championnat de France. «La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers en septembre 2021 et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu’on ne le croit au premier abord», déclarait Pablo Longoria, il y a peu dans les colonnes de L’Équipe. Le Vélodrome devrait l’avoir de son côté désormais.