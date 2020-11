PL : Leicester s'offre Wolverhampton et prend la tête du championnat

Candidats annoncés aux places européennes cette saison en Premier League, Leicester (5e) et Wolverhampton (8e) se retrouvaient au King Power Stadium pour le compte de la 8e journée de championnat. Un choc au sommet qui a vite tenu ses promesses bien aidé par les velléités offensives des locaux. Voulant prendre la tête de la Premier League, Leicester démarrait très fort et Dennis Praet provoquait la main de Max Kilman dans sa propre surface. Le penalty qui suivait était transformé par Jamie Vardy (1-0, 15e). Sur de bons rails, Leicester continuait de dicter son tempo et Rayan Aït Nouri faisait trébucher Wesley Fofana dans sa surface. Frappant sur la gauche du but, Jamie Vardy voyait cette fois son penalty être repoussé par Rui Patricio (39e).

Au retour des vestiaires, Wolverhampton réagissait enfin, mais ni Max Kilman à la réception d'un coup franc (68e), ni Ruben Neves sur coup franc direct (77e) ne parvenaient à trouver la faille. Leicester avait dans la foulée la possibilité de tuer le match grâce à Harvey Barnes, mais le jeune ailier frappait au-dessus du but (83e). Finalement, Leicester a su tenir bon, s'impose 1-0 et prend provisoirement la tête de la Premier League. Les Foxes comptent un point d'avance sur Tottenham et deux sur Southampton et Liverpool (qui affronte Manchester City à 17h30). Wolverhampton reste huitième.

Le classement de la Premier League