OM : le gros tacle de Roberto De Zerbi à ses joueurs après la déroute contre Liverpool

L’OM rêvait d’une soirée de fête. Celle-ci s’est finalement finie par un score lourd. Opposés à Liverpool, les Olympiens n’ont, en effet, jamais réellement rivalisé malgré une entame de match correcte et un léger réveil au retour des vestiaires. Résultat ? Hugo Ekitike et ses coéquipiers se sont régalés pour s’imposer sur le score de 3 buts à 0. Un résultat lourd symbolisant, pourtant, l’écart actuel entre les deux formations et les progrès que l’OM doit encore réaliser sur la scène européenne.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse quelques instants après une première sortie, qui n’a pas manqué de faire réagir, Roberto De Zerbi a finalement profité de l’occasion pour faire part de sa déception et tacler certains de ses cadres… «On a mal joué, on a pris un but bête, le premier. La première période a été jouée à armes égales, ou plus ou moins, mais on n’a pas compris où se situait le jeu. Il était beaucoup sur Pavard et on ne l’a pas compris. S’il l’avait compris lui-même, on aurait réussi à sortir davantage, on n’aurait pas perdu de ballons bêtes», pestait ainsi le technicien italien, sûrement très amer après la prestation totalement ratée de l’international français.

La suite après cette publicité

Roberto De Zerbi s’agace du manque de constance

Relancé sur la physionomie de cette rencontre, RDZ ne décolérait pas. «On aurait pu mieux faire. Mais on ne l’a pas fait. Et c’est la chose la plus difficile : jouer dix matches comme on l’a fait contre Angers. Malheureusement, on ne le fait pas. Tu t’assois sur le banc et tu ne sais pas si ce sera comme Nantes ou Angers. Et, ça, c’est la chose difficile à accepter. L’attitude était là, mais la volonté ne suffit pas quand tu joues contre Liverpool. Il faut comprendre le foot. Je pense que certains adversaires n’ont raté aucune passe. On savait qu’ils seraient meilleurs, mais on pouvait faire mieux».

L'OM va-t-il se qualifier en Ligue des Champions ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Agacé par le manque de constance de son équipe, l’ancien coach de Brighton concluait finalement sa longue tirade en envoyant un bon coup de pression à ses joueurs. «Ici, il y a toujours de la pression. Mais le problème est de bien jouer. Il faut être prêt, proche de la constance et de la performance. Après, oui, ce sera une finale. On verra si le nul sera suffisant. Mais on n’ira pas là-bas pour faire match nul. On ira pour faire la prestation du Koweït ou d’Angers. Mais, si on ne veut pas la pression, on ne vient pas à Marseille», lançait le coach de 46 ans. Aux Marseillais désormais de prouver qu’ils ont le coffre nécessaire pour évoluer sous le maillot de l’OM et offrir à leurs supporters une fin de saison palpitante.