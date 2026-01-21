OM, Roberto De Zerbi : «si on ne fait pas le crocodile, il ne fallait pas sauter»

Battu sèchement par Liverpool dans son Vélodrome (0-3), l’Olympique de Marseille n’a pas réussi l’exploit tant rêvé. Les hommes de Roberto De Zerbi ont participé à la terrible semaine des clubs français en Ligue des Champions (3 défaites en autant de rencontres) et pointent à la 19e place du classement de la compétition. À l’issue du match, les Marseillais reconnaissaient volontiers la supériorité des Reds. Cependant, un événement faisait toujours parler. Il s’agit du coup franc de Dominik Szoboszlai juste avant la mi-temps.

La suite après cette publicité

Après une faute de Balerdi sur Gravenberch, le Hongrois a ouvert le score pour les Reds en tirant un coup franc plein de malice, sous le mur de l’OM. À l’heure où quasiment toutes les équipes allongent un joueur derrière le mur pour éviter ce genre de scénario, pourquoi Marseille n’en a pas mis ? Interrogé par Canal+, Hamed Traoré a avoué qu’il ne le savait pas. «On ne s’est pas compris, je crois. Je ne saurai pas te dire moi, normalement, on met quelqu’un en bas (sur le coup franc), je n’arrive pas à t’expliquer, c’est compliqué… On est optimiste, positif, on va essayer de pousser jusqu’au bout. Si ça passera par une victoire à Bruges ? Il faut, oui».

La suite après cette publicité

Rulli n’a pas voulu de joueur par terre

En revanche, son entraîneur, Roberto De Zerbi, n’a pas apprécié. « La première période a été plutôt équilibrée. On a pris un but stupide. Ensuite, en deuxième période, on a laissé plus d’espaces, on a eu quelques occasions, mais on n’en a pas concrétisé. Quand le jeu est ouvert, ils (les Reds, ndlr) sont plus forts. On n’a clairement pas fait notre meilleur match », a-t-il déclaré, avant d’être relancé sur l’organisation du mur marseillais sur le coup franc de Szoboszlai.

« Personne ne s’est couché sur le coup franc parce qu’on s’est organisé de cette façon. Le gardien a été écouté, il préférait qu’il n’y ait pas de joueur, mais si on ne fait pas le crocodile (technique utilisée en allongeant un joueur par terre sur les coups francs, ndlr), il ne fallait pas sauter. On savait qu’on pouvait perdre contre Liverpool, on espérait que le match se passe différemment, mais on a encore une possibilité. » Rendez-vous dans une semaine à Bruges.