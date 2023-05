Barça : Frenkie de Jong milite pour le retour de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Après avoir assuré le titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone peut maintenant se tourner vers son mercato estival. Et l’un des objectifs majeurs sera bien évidemment le retour de Lionel Messi sur ses terres. Annoncé avec insistance ces derniers jours du côté de l’Arabie Saoudite, le Barça continue de croire tout de même à un come-back de la Pulga avec le maillot des Blaugranas. Et pour essayer de convaincre le génie argentin, plusieurs joueurs lui envoient des messages plus ou moins directs dans les médias, à l’image de Pedri.

Dernièrement, dans l’émission Voetball Cafe sur la chaîne de télévision néerlandaise Zzigspor, Frenkie De Jong a pris la parole par rapport à ce sujet. Le milieu de terrain barcelonais a partagé son envie de revoir le septuple Ballon d’or avec les Catalans. « Messi est un joueur fantastique et ce serait incroyable qu’il revienne. Mais je ne sais pas si cela se produira ». Réponse dans quelques semaines.

