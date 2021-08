Arsenal : le joli geste des supporters de Tottenham envers Bukayo Saka

Lors d'un match amical entre Tottenham et Arsenal dimanche après-midi (1-0), l'ailier d'Arsenal Bukayo Saka (19 ans) a fait son entrée au Tottenham Hotspur Stadium et a été applaudi par les supporters du club rival. En effet, ils ont voulu montrer leur soutien à l'international anglais, victime de messages racistes après son pénalty raté lors de la séance de tirs aux but en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie, comme les attaquants de Manchester United Jadon Sancho ou Marcus Rashford.

Le compte officiel de Tottenham a publié une vidéo de son entrée sur la pelouse accompagnée d'une description : «Les rivalités mises à part. Quel moment ce fut cet après-midi». Une banderole a également été déployée par les fans des Spurs aux abords de la pelouse : «Le nord de Londres se tient aux côtés de Bukayo Saka et de tous les acteurs contre le racisme et la discrimination. COYS (Come On You Spurs, Allez les Spurs)».