Liverpool : Jürgen Klopp ne veut pas voir partir Roberto Firmino

La suite après cette publicité

Alors qu’il arrivera en fin de contrat en juin prochain, Roberto Firmino fait partie des dossiers empilés sur le bureau de la direction de Liverpool. Arrivé en Angleterre en 2015 en provenance d’Hoffenheim, l’international brésilien (55 sélections, 17 buts) a toujours confié vouloir rester le plus longtemps possible chez les Reds. Un constat visiblement partagé par son entraîneur Jürgen Klopp, qui aimerait le voir prolonger.

«Je veux que Bobby reste ici. Il connaît la situation et ce que nous pensons de lui. Il n’y a pas de problème. Il est génial mais je n’ai pas non plus connaissance à 1000% de ce qu’il envisage de faire», a déclaré le coach allemand en conférence de presse, également au club depuis 2015. Cet après-midi, il ne pourra en revanche pas compter sur son joueur pour affronter Chelsea, toujours blessé depuis décembre.

À lire

Premier League : Liverpool et Chelsea se quittent sur un triste match nul