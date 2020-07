Rennes : mauvaise nouvelle dans le dossier Salisu

Douche froide à la Bretonne pour Rennes dans le dossier Mohamed Salisu. En négociations avancées depuis longtemps avec Valladolid pour le Ghanéen, le Stade Rennais serait en train d'être doublé par Southampton selon As. Un dépassement dans le dernier virage qui devrait laisser un goût amer aux dirigeants, les deux clubs ayant même trouvé un accord pour un transfert un mois plus tôt.

Mais le défenseur central n'avait pas encore donné son consentement de rejoindre la Bretagne et préférerait tenter l'aventure un peu plus au Nord. Toujours selon As, le Ghanéen de 21 ans aurait été attirer par le projet des Saints, pourtant 12e de Premier League alors que Rennes jouera la Ligue des Champions l'an prochain. Autre raison évoquée : la barrière de la langue, le joueur se sentant plus à l'aise avec l'anglais qu'avec le français. Enfin, et c'est peut-être la raison principale, Southampton offre un salaire de 2 millions d'euros alors que Rennes propose 1,8 million. Des comptes d'apothicaire mais qui pourrait bien empêcher les Bretons de mettre la main sur le prometteur défenseur central.