FA Cup : Chelsea tenu en échec par Aston Villa, Nottingham et Coventry accrochés par Bristol et Sheffield Wednesday

Place aux 16es de finale de la FA Cup. À ce titre, la compétition nous offrait une affiche alléchante entre Chelsea et Aston Villa. Trois jours à peine après leur succès retentissant face à Middlesbrough lors des demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise, les Blues envisageaient de jouer un mauvais tour aux Villans pour maintenir l’espoir de décrocher un titre cette saison. Malgré une grosse frayeur d’entrée de jeu suite au but de Douglas Luiz, refusé pour une main (12e), les hommes de Mauricio Pochettino ont fait jeu égal avec leurs adversaires tout au long de la partie (0-0) et devront donc rejouer face au club de Birmingham.

Même son de cloche dans les autres rencontres de la soirée, Nottingham Forest se déplaçait sur la pelouse de Bristol City, actuel 13e de Championship. Accrochés par une vaillante formation de Bristol, les Reds ont pu éviter le match nul (0-0). Enfin, deux clubs de l’antichambre de l’élite anglaise s’affrontaient pour une place pour le tour suivant, à savoir Sheffield Wednesday et Coventry City. Menés avant la pause suite à une réalisation de Torp (0-1, 45e), les Owls n’ont rien lâché, parvenant à égaliser à cinq minutes du terme grâce à Gassama (1-1, 84e).