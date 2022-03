Barça : la description du joueur parfait pour Pedri, avec du Mbappé et du Messi

Après une saison 2020/21 tout simplement exceptionnelle avec le FC Barcelone, Pedri a été gêné par une vilaine blessure en 2021-2022, l'empêchant d'enchaîner. Mais l'international espagnol (10 sélections) reste tout de même à un haut niveau et ce n'est pas pour rien s'il a été nommé dans la catégorie "Révélation de l’année" aux Laureus World Sports Awards il y a peu. Pour l'occasion, le joueur du FC Barcelone a d'ailleurs été invité à donner le profil du joueur parfait, et il comprend notamment un peu de Kylian Mbappé et de Lionel Messi.

«Pour ce qui est de la vitesse, je penche pour Mbappé. Je l'ai vu en personne et il est tellement rapide, a d'abord déclaré l'Espagnol de 19 ans avant de poursuivre. Bon, je pense qu'il y a aucun doute pour le pied gauche : Leo, ça doit être le pied gauche de Leo.» Pour le reste, Pedri a choisi Andrés Iniesta pour le pied droit, Ronaldinho pour les dribbles, Carles Puyol pour le leadership, encore La Pulga, Leo Messi, pour le tir et Xavi pour la passe.

💬 "Well, I don't think there's any doubt about the left foot. Leo, it has to be Leo Messi's left foot"



