Ligue Europa : Manchester United s’en sort bien à la Real Sociedad, Tottenham et Fenerbahçe mordent la poussière

Après la Ligue des Champions, c’est au tour de la Ligue Europa d’entamer ces 8es de finale aller. Après le nul du LOSC et la défaite du PSG, il fallait bien une victoire sur la scène européenne pour un représentant français. L’OL s’en est chargé à l’occasion de son déplacement à Bucarest (3-1, voir le résumé ici) et met un premier pied en quart de finale. Il faudra confirmer dans une semaine au Groupama Stadium et avoir la chance de défier un adversaire de prestige : la Real Sociedad ou Manchester United. Toujours en difficultés cette saison, le club anglais a de nouveau confirmé ses lacunes du moment dans une rencontre franchement ennuyeuse à suivre avant de s’animer sur la fin.

Malgré le début de rencontre plutôt à l’avantage des Basques, les Red Devils se procuraient la première situation par Garnacho (12e), suivi quelques minutes plus tard par un tir hors cadre de Dorgu (18e). Le jeu long des Mancuniens gênait la Real, sauvée cette fois par Remiro devant Bruno Fernandes et Zirkzee (36e). Le pressing des locaux s’avérait inefficace. Malgré une tentative d’élever le rythme en fin de première période, puis d’occuper la moitié de terrain adverse au retour des vestiaires, ils peinaient toujours à amener le danger sur le but d’Onana. On assistait peu ou prou au même scénario au début de ce second acte.

Tottenham et Fenerbahçe battus

Bruno Fernandes s’est signalé sur coup-franc (50e) mais c’est surtout l’erreur de placement de Remiro qui faisait la différence. À l’entrée de la surface, Zirkzee héritait d’un bon travail de Garnacho sur le côté droit pour enrouler un tir plein axe, qui battait curieusement le gardien basque (0-1, 57e). Mené, Alguacil se décidait à apporter du sang neuf et ça payait rapidement avec ce penalty transformé par Oyarzabal suite à cette faute de main de Bruno Fernandes (1-1, 70e). L’égalisation réveillait la Real. Onana réalisait une parade magistrale sur cette frappe de Mendez (77e), alors qu’Oskarsson manquait la balle de match (83e), avant de se heurter au portier camerounais (90e+3). MU a eu chaud mais préserve ses chances de qualification.

Ça ne va pas très bien non plus pour l’autre club anglais de la compétition. Cueilli à froid par un but contre son camp du jeune Bergvall (0-1, 18e), Tottenham a couru après le score toute la soirée et n’a jamais réussi à revenir sur l’AZ Alkmaar. Sans un bon Vicario (31e, 43e, 53e), les Spurs auraient même pu repartir des Pays-Bas avec une valise bien plus lourde. Cette courte défaite leur laisse l’opportunité de revenir au retour mais il faudra faire bien mieux, offensivement notamment, à l’image de Mathys Tel, remplacé dès la pause. Enfin, les Rangers ont réalisé un très joli coup en allant gagner sur la pelouse de Fenerbahçe 3-1, notamment grâce à un doublé de Cerny (42e, 81e). La semaine est décidément mauvaise pour José Mourinho, accusé de propos racistes.

Les résultats des matchs de 18h45 :

FCSB 1 - 3 OL : Baluta (68e) ; Tagliafico (30e), Fofana (86e, 88e)

Real Sociedad 1 - 1 Manchester United : Oyarzabal (sp 70e) ; Zirkzee (57e)

Fenerbahçe 1 - 3 Glasgow Rangers : Djiku (30e) ; Dessers (6e), Cerny (42e, 81e)

AZ Alkmaar 1 - 0 Tottenham : Bergvall (csc 18e)