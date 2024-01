Moise Kean a des touches en Italie

Comme annoncé il y a quelques jours, l’attaquant de la Juventus Turin Moise Kean (23 ans) pourrait quitter les Bianconeri cet hiver. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a très peu joué cette saison, barré par la concurrence dans un premier temps et ensuite victime d’une blessure au tibia. Malgré son faible temps de jeu et ses statistiques peu flatteuses (aucun but marqué cette saison), l’international italien (15 sélections) a quelques prétendants.

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, l’avant-centre a trois clubs italiens pour le relancer. Monza, qui a essuyé le refus du prêt de Samuel Iling Jr, souhaite désormais s’offrir les services de Moise Kean. La Fiorentina et Bologne sont également sur le coup. Reste à connaître la position du natif de Vercelli.