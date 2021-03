Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, la fin d'une ère ?

La suite après cette publicité

L'information tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis le coup de sifflet final entre le PSG et le FC Barcelone mercredi soir. Pour la première fois depuis 2005, il n'y aura ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo en quart de finale de la Ligue des Champions, cette compétition qui a grandement contribué à bâtir leur légende. A eux deux, c'est un total de 9 Ligue des Champions gagnées et 253 buts inscrits. Ils ne pourront pas améliorer ces statistiques, sortis par le PSG pour l'un, le FC Porto pour l'autre.

Les deux meilleurs joueurs du monde ne seront pas au rendez-vous des quarts de finale et c'est une chose à laquelle il faudra peu à peu s'habituer au cours des prochaines années. Le temps fait son œuvre. Cristiano Ronaldo a 36 ans et malgré son travail quotidien et son hygiène de vie, il ne pourra pas masquer indéfiniment les marques de l'âge. Lionel Messi a 33 ans, mais ses 3 années de différence avec son plus grand rival sont atténuées par une forme de lassitude de plus en plus visible. Une chose est certaine, les deux rêvent encore de soulever la coupe aux grandes oreilles. Comment, et surtout, dans quelle équipe ?

Quel avenir pour Messi et CR7 ?

Lionel Messi arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Le contexte est différent de l'été dernier, au cours duquel il avait voulu quitter le FC Barcelone, avant de se raviser devant la bataille juridique que cela pourrait représenter. Si les choses ont changé avec l'élection de Joan Laporta, déterminé à conserver La Pulga dans son effectif, rien ne dit que Messi restera en Catalogne. Le PSG, son bourreau en Ligue des Champions cette saison, et Manchester City seraient ravis de l'accueillir, tandis que la MLS l'espère aussi, un jour ou l'autre.

Cristiano Ronaldo, lui, représente l'échec de la politique de la Juventus Turin. La Vieille Dame avait décidé de frapper fort en dépensant 100 M€ pour le recruter au Real Madrid en 2018, dans l'optique de remporter la Ligue des Champions. Le quintuple Ballon d'Or a échoué dans sa quête européenne, rendant son salaire plus lourd que jamais aux yeux des dirigeants et supporters bianconeri. Le club turinois va mener une réflexion sur la viabilité économique d'une année supplémentaire avec CR7, alors qu'il lui reste un an de contrat... Ce duo de joueurs magnifiques et cette rivalité qui enchante la planète football depuis plus de 15 ans ne disparaîtront pas sans une dernière danse, avant de définitivement laisser la lumière à Mbappé, Haaland, Neymar et les autres. Reste désormais à savoir où.