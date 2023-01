Rayan Aït-Nouri jouera pour l’Algérie

Rayan Aït-Nouri a fait son choix ! Alors que le jeune joueur de Wolverhampton avait joué pour les équipes de France des jeunes par le passé (U18, U19 et Espoir), ce dernier a décidé finalement de porter le maillot de l’Algérie pour la suite de sa carrière. Une décision pas si étonnante, puisque Aït-Nouri n’avait plus été rappelé avec le maillot tricolore depuis octobre 2020 et surtout que Djamel Belmadi avait confirmé à demi-mot en conférence de presse il y a quelques semaines.

Son baptême de feu pourrait avoir lieu très prochainement puisqu’il est éligible pour le prochain rassemblement, en mars. Autre information à prendre en considération, le latéral gauche pourrait quitter dès cet hiver les Wolves, où il n’a que très peu de temps de jeu. Selon nos informations, il est suivi avec insistance du côté de Nice comme nous vous le révélions en exclusivité.

