OM : Boubacar Kamara a compris le message des supporters

Un coup de pression bénéfique. Avant leur match contre le FC Nantes ce samedi (12e journée de Ligue 1), les joueurs de l'Olympique de Marseille ont vu leurs supporters les interpeller lors de la sortie du Centre Robert Louis-Dreyfus. Résultat, les Phocéens ont réalisé un gros match contre les Canaris pour s'imposer 3-1. Présent en conférence de presse après le match, Boubacar Kamara est revenu sur cet échange avec les fans.

«C'était un moment assez spécial. On était plutôt surpris. C'est vrai que ça nous a boostés. On les a senti présents et ça nous a fait prendre conscience de la bêtise que l'on a réalisé en C1. C'est inadmissible de montrer un tel visage en Ligue des champions après tant d'années d'attente», a déclaré le milieu de terrain phocéen dans des propos relayés par La Provence. En espérant que cette performance se reproduise contre l'Olympiakos mardi soir en C1.