OL : les dessous de la terrible désillusion contre Manchester United

Joueurs comme supporters des deux camps s’en souviendront pour longtemps de ce quart de finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et l’Olympique Lyonnais (5-4 a.p., 7-6 scores cumulés). Le scénario fut absolument dingue entre des Red Devils largement supérieurs en première mi-temps et menant de deux buts, avant de voir les Gones égaliser durant le dernier quart d’heure, puis d’être réduits à dix après l’expulsion de Tolisso. Nous n’étions qu’au début de nos surprises. La prolongation est alors entrée dans la postérité.

Cherki juste avant la pause, et Lacazette sur penalty juste après la pause ont donné deux buts d’avance à leur équipe, qui menait alors 4-2 à dix minutes du terme. La joie trop démonstrative des Lyonnais après le but de leur capitaine a sans doute été le moment du relâchement, même inconscient. «Le match n’était pas fini et on a pensé qu’on avait gagné. Je crois qu’on a manqué d’équilibre émotionnel à ce moment-là. C’est la seule chose négative que je peux dire : on a célébré à 4-2 alors qu’il restait du temps. On aurait dû continuer à penser à notre gestion de match, on a manqué d’expérience», reconnaissait Paulo Fonseca après le match. On connaît la suite, trois buts encaissés en moins de dix minutes…

Les curieux choix tactiques de Fonseca

Les choix du technicien portugais ont beaucoup fait parler aussi, notamment chez les joueurs et leurs proches. La titularisation de Paul Akouokou a étonné, même si le coup de poker avait plutôt bien fonctionné lors de la rencontre aller. Cette fois à Old Trafford, l’Ivoirien a pris l’eau, comme Veretout avec qui il formait la doublette. Les deux hommes ont fini par être remplacés avant l’heure de jeu, coïncidant avec la bonne période lyonnaise. Et puis Nemanja Matic est resté sur le banc toute la rencontre. Chaudement salué par son ancien public, l’ex-Mancunien aurait sans doute pu apporter son expérience, son calme et un peu plus de gestion émotionnelle.

Ces questions ont vite été évacuées au fil de la soirée. Les réactions immédiates étaient plutôt à la déception. Une ambiance de deuil régnait dans le vestiaire rapporte L’Equipe où seuls les encouragements de John Textor sont venus briser un peu ce silence assourdissant. L’Américain a donné le ton en se tournant déjà vers le derby à Saint-Etienne dimanche (20h45), comme d’autres au club. «Je n’ai pas vu une équipe qui peut lâcher, assure l’un d’entre eux. Tant mieux que ça soit Saint-Etienne en Championnat. On n’aura pas le choix que d’être dedans. Il y a quelque chose dans ce groupe», assure un dirigeant.

Le message de Cherki

Un autre élément met en évidence cette volonté d’afficher un autre tempérament que celui de la défaite, si cruelle soit-elle. Durant la nuit du retour, Rayan Cherki a pris l’initiative d’envoyer un message de remobilisation sur le groupe WhatsApp du vestiaire. «On a fait un match de bonhommes, ils se rappelleront de nous. Il y a un gros match dimanche, ce sera le dernier derby pour certains, donc on doit relever la tête et se tuer pour le club.» Et de conclure par des mots d’amour envers ce groupe. Et si l’épisode mancunien permettait de finir cette saison par une bonne note ? Comme aller chercher une place en C1 par exemple.

