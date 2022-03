Manchester United : l'avenir de Cristiano Ronaldo est désormais scellé !

La suite après cette publicité

Les montagnes russes. Voici comment pourrait-on résumer les derniers jours de Cristiano Ronaldo (37 ans) du côté de Manchester United. Etincelant lors de la victoire face à Tottenham (3-2), le week-end dernier, CR7 s'est, pour l'occasion, offert un retentissant triplé permettant au passage de devenir le meilleur buteur de l'histoire du football avec 807 réalisations, dépassant ainsi Josef Bican et ses 805 buts. Rien que ça. Oui mais voilà, aux abonnés absents contre les Colchoneros, le Portugais n'a pas pu empêcher l'élimination des siens malgré un bon match nul obtenu à l'aller. Une performance extrêmement décevante où le Lusitanien n'a tout simplement pas tenté le moindre tir...

Désormais éliminé des coupes nationales et européennes et distancé en championnat, Manchester United va s’accrocher pour tenter de décrocher une place en C1 la saison prochaine. Habitué à tout remporter, le Portugais va donc vivre une saison blanche pour la première fois depuis la saison 2009-2010 mais sera également absent des quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 3ème saison consécutive. Une véritable anomalie pour le quintuple ballon d'or qui n'a, logiquement, pas manqué de faire ressurgir les rumeurs quant à un éventuel départ de Manchester en fin de saison, qui plus est au regard des relations fraiches existantes entre lui et Ralf Rangnick, le coach des Red Devils.

Cristiano Ronaldo va rester, Ralf Rangnick va partir !

Pourtant, si de nombreuses rumeurs se sont répandues concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo, les dernières informations du quotidien espagnol AS affirment que l'ancien serial buteur du Real Madrid ou encore de la Juve va bel et bien poursuivre l'aventure en terres mancuniennes. En effet, malgré une année relativement médiocre sur le plan sportif, le Portugais ne compte pas changer d'air et aurait d'ores et déjà décidé d’honorer son contrat et de rester une saison de plus avec les Red Devils. Une très bonne nouvelle pour les supporters mancuniens qui reste malgré tout étroitement liée au départ, dès la fin de saison, du technicien allemand de l'actuel 5ème de Premier League.

Dans cette optique, AS précise d'ailleurs que le départ, désormais plus que probable, de l’Allemand en juin prochain aurait convaincu CR7. Et pour cause, l'échec en Ligue des Champions et la distance observée en championnat (20 points de retard sur le leader Manchester City) ont fini par condamner Ralf Rangnick et ne font que renforcer la possible arrivée d'un nouvel entraîneur, condition sine qua none de l'avenir de CR7 à Old Trafford. A ce titre, les dernières informations du Telegraph indiquent que tout est bien avancé pour qu'Erik Ten Hag reprenne la formation mancunienne la saison prochaine. L'actuel entraîneur de l'Ajax, qui prend d'ores et déjà des cours d'anglais, pourrait alors compter sur CR7 et ainsi relancer une équipe avide de triomphes et de renouveau.