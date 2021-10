Liga : Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid accrochés à Levante

En clôture de la onzième journée de Liga, l'Atlético de Madrid (7e, 18 pts), champion en titre, se déplaçait sur la pelouse de Levante (19e, 5 pts). À la Ciudad de Valencia, les hommes de Diego Simeone qui restaient sur un match nul arraché contre la Real Sociedad (2-2) pouvaient, en cas de victoire, revenir à hauteur du Real Madrid et de Séville, installés sur le podium avec 21 points. Une situation comptable bien différente pour le club valencian, toujours orphelin de la moindre victoire dans ce championnat espagnol (5 nuls, 5 défaites) et qui sortait d'un match spectaculaire perdu sur la pelouse de Séville (3-5). D'abord entreprenant et mordant dans cette rencontre, l'Atlético de Madrid ouvrait rapidement le score grâce à une tête de Griezmann sur corner (0-1, 12e). Le premier but en Liga de l'attaquant international français après ses trois buts en Ligue des champions.

Pourtant, forts de cette avance au tableau d'affichage et malgré une domination collective certaine (68% de possession de balle dans le premier acte), les Colchoneros cessaient d'attaquer et étaient punis de cet attentisme coupable. Fautif sur Vezo, Suarez concédait un penalty que Bardhi transformait sans trembler (1-1, 37e). Au retour des vestiaires, les Granotes, procédant en attaques rapides, n'étaient guère inquiétés par le jeu offensif stérile des coéquipiers de Koke. Une seconde période très décevante, pauvre en occasion et disputée sur un rythme particulièrement faible où la nouvelle recrue madrilène Matheus Cunha surgissait finalement pour permettre aux siens de repasser devant (1-2, 76e). Mais en toute fin de rencontre, alors que Diego Simeone était expulsé pour contestations, Lodi était sanctionné d'une faute de main dans sa propre surface, très discutable. Après intervention de la VAR, Bardhi transformait une nouvelle fois la sentence et s'offrait un doublé (2-2, 90e). Avec ce match nul (2-2), l'Atlético de Madrid (6e) manque l'occasion de raccrocher au peloton de tête avant un déplacement périlleux, mercredi prochain, sur la pelouse de Liverpool pour la quatrième journée des phases de poules de la Ligue des Champions. De son côté, Levante stagne à la 19e place et tentera de décrocher sa première victoire de la saison à l'occasion de la réception de Grenade.

