Chelsea : Enzo Fernandez a parlé à Wesley Fofana

Après l’affaire des chants racistes, qui a été vivement critiqué par les joueurs de Chelsea, Enzo Fernández n’était pas assuré d’être réintégré au groupe professionnel. Mais après des discussions avec Enzo Maresca et son groupe, l’Argentin a discuté avec James, Disasi et l’ensemble des joueurs français, Enzo Fernández a été réintégré et a déjeuné avec ses coéquipiers, en s’engageant également à faire un don à une œuvre de charité contre la discrimination et le racisme en reconnaissance de son geste déplacé.

Une réintégration confirmée par Enzo Maresca, qui a confirmé une explication avec Wesley Fofana, notamment. «Enzo a discuté avec chacun d’entre nous pour clarifier qu’il n’y avait aucune mauvaise intention. Les garçons l’ont tous accepté. Et depuis hier soir, tout le monde est ensemble, parle et rit. Je ne sais pas si l’enquête du club est terminée. Enzo s’est déjà excusé quatre ou cinq fois. Depuis la séance d’hier, hier soir, la situation est tout à fait normale. Wesley était présent. Ils ont parlé entre eux. C’est normal, parfois la première réaction n’est pas bonne», a assuré le manager des Blues, en conférence de presse.