OL - Reims : Pierre Sage justifie la sortie prématurée de Rayan Cherki

À quatre jours de sa demi-finale de Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec par le Stade de Reims lors de la 27e journée de Ligue 1. Menés en début de seconde période, les Gones ont rapidement égalisé sans parvenir à faire mieux qu’un nul devant leur public. S’il a manqué une opportunité de se rapprocher des places européennes, l’OL a néanmoins montré un visage intéressant à l’image de Rayan Cherki. Particulièrement en jambes face au club champenois, le joueur de 20 ans a toutefois surpris son monde en sortant à la mi-temps.

À l’issue du match, Pierre Sage a justifié son choix au micro de Canal+. «Il a eu une petite alerte au mollet. On l’a sorti à titre préventif. La saison est encore longue et on a des échéances ainsi que des choses à remplir. Donc c’est à nous de mettre toutes les chances de notre côté», a indiqué le coach rhodanien.