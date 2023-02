Le vestiaire du Bayern Munich est au bord de l’implosion

La suite après cette publicité

Il y a une semaine, le Bayern Munich quittait Paris tout sourire après sa victoire face au club de la capitale en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Mais ce n’est plus vraiment la joie dans le camp allemand à présent. Tout a commencé le week-end dernier après la défaite face au Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Les Bavarois se sont inclinés 3 à 2 et ont laissé filer des points importants dans la course au titre. En effet, ils ont le même nombre de points que le Borussia Dortmund et l’Union Berlin (43 unités) après 21 journées de championnat.

Mais le Bayern Munich est pour le moment en tête à la différence de buts. Talonnée, l’écurie munichoise a aussi perdu son sang froid face à M’Gladbach. Enfin, Julian Nagelsmann. Le technicien allemand est entré dans une colère noire et a chargé l’arbitre. Bien qu’il ait présenté ses excuses, l’ancien entraîneur de Leipzig est dans le collimateur de la fédération allemande (DFB), qui a ouvert plusieurs enquêtes concernant notamment son comportement antisportif. Il va ainsi être convoqué et devra s’expliquer de ses faits et gestes devant une commission. Pas vraiment une bonne nouvelle pour le Bayern Munich.

À lire

LdC, PSG : la punchline de Felix Magath sur Neymar

Le Bayern Munich recadre l’équipe

Au centre des critiques, Nagelsmann peut compter sur le soutien de son club. Bild et Sport 1 assurent que les patrons bavarois comptent sur lui et n’ont pas l’intention de le lâcher. Le directeur sportif, Hasan Salihamidzic, a d’ailleurs demandé à ce qu’on laisse son coach travailler en paix. C’est un peu le même discours chez tous les dirigeants, qui estiment que Julian Nagelsmann pourrait rester très longtemps sur le banc munichois. Ils sont sur la même longueur d’ondes que le tacticien allemand. Tous d’ailleurs pointent du doigt les joueurs après la défaite de samedi dernier.

La suite après cette publicité

«Le problème de l’arbitre ? Réglé ! Maintenant, le FC Bayern balaie également sa propre porte d’entrée…», peut-on lire sur Sport 1 qui explique que les patrons du club attendent beaucoup plus de la part des joueurs et en particulier des stars de l’équipe. La situation se tendrait d’ailleurs en coulisses entre Julian Nagelsmann et son vestiaire. Cela a déjà été le cas par le passé. Ses méthodes et son attitude n’ont pas toujours fait l’unanimité en Bavière. Loin de là même. Mais ce mercredi, Sport 1 explique que de nouvelles tensions sont apparues.

Des tensions entre Nagelsmann et ses joueurs

Depuis la reprise post-Mondial, Nagelsmann multiplie les réunions avec certains joueurs de l’équipe. Il estime qu’ils doivent travailler plus et mettre plus de sérieux et d’intensité. Un constat qui est le même de la part de la direction qui pense que l’équipe aurait pu mieux faire si tout le monde était à fond face à M’Gladbach, malgré le match contre le PSG en milieu de semaine. Sport 1 explique que des éléments comme Serge Gnabry et Leroy Sané, qui irrite en interne, sont notamment ciblés. Mais les joueurs sont aussi remontés.

La suite après cette publicité

Ils n’ont pas apprécié que le coach supprime l’un des deux jours de repos qu’il avait initialement accordés en début de semaine. Mais ils ont dû reprendre mardi suite à la défaite ce week-end, ce qui n’a pas été du goût des joueurs. Les Bavarois estiment qu’après plusieurs semaines éprouvantes et épuisantes, ils méritaient de se reposer un peu. Une faveur qui ne leur a pas été accordée donc alors qu’ils vont affronter l’Union Berlin dimanche. La tension est donc palpable à Munich. Il n’y a pas que le PSG qui s’agite en coulisses.