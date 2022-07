JT Foot Mercato : la Juventus lance la seconde phase de son mercato

La suite après cette publicité

La Juventus enclenche la deuxième

Le club turinois a connu de très nombreuses pertes avec Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini ou encore Alvaro Morata. Des départs qui ont été comblés avec les arrivées d'Angel Di Maria, Gleison Bremer ou encore Paul Pogba, ce dernier sera malheureusement absent en début de saison suite à une blessure au genou. Selon la Gazzetta dello Sport, les Bianconeris semblent vouloir conserver Adrien Rabiot, un temps pressenti à l'OL et au PSG, afin de pallier cette absence. Pour autant, la Vieille Dame compte bien se renforcer dans l'entrejeu avec notamment Leandro Paredes. Le dossier pourrait s’accélérer avec la blessure de Pogba, d'autant qu'en parallèle, les dirigeants de la Vielle Dame travaillent sur la résiliation du contrat d'Aaron Ramsey. En attaque la Juve tente encore d'arracher définitivement Alvaro Morata à l'Atlético de Madrid, mais d'autres options sont étudiées. TuttoMercatoWeb révèle un intérêt poussé pour Roberto Firmino. Une première offre de 23 M€ aurait été effectuée. De son côté, le Mirror explique que les Turinois sont très intéressés par Anthony Martial. Cependant, le coach de Manchester United Erik ten Hag semble compter sur le Français, surtout si Cristiano Ronaldo venait à partir. L'Allemand Timo Werner fait aussi partie des joueurs suivis. Dernière piste et non des moindres, le Néerlandais Memphis Depay. Le Barça tente par tous les moyens de s'en débarrasser et selon AS, les Culés seraient prêts à étudier des offres à partir de 20 M€.

Le Borussia Dortmund regarde du côté de la Ligue 1 pour remplacer Sébastien Haller

Recruté à l'Ajax pour remplacer Erling Haaland, Sébastien Haller ne pourra malheureusement pas remplir ce rôle avant quelques mois. L'Ivoirien est atteint d'une tumeur testiculaire et Le club allemand va quand même devoir lui trouver un remplaçant en attendant son retour. Et c'est en France que les Allemands souhaitent recruter. Selon Sky Sport Allemagne et plusieurs médias italiens, Mauro Icardi, qui pourrait forcer un prêt, fait partie des noms suivis par la direction du BVB avec Arkadiusz Milik d'après Sport1. Le Polonais ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. On retrouve aussi Edinson Cavani, Edin Dzeko, Krzysztof Piątek et Jhon Córdoba dans cette liste des potentiels remplaçants de Sébastien Haller.

Les officiels du jour

Ce n'était plus qu'une question de temps, c'est désormais officiel. Le Bayern Munich a déboursé 20 M€ + 8,5 M€ de bonus pour s'attacher les services de Mathys Tel ou celui qui est considéré comme l'une des plus grandes promesses de la génération 2005. Le joueur de 17 ans s'est engagé pour cinq saisons avec la formation munichoise.

Bordeaux l'avait déjà officialisé de son côté et c'est désormais au tour de Southampton d'annoncer l'arrivée de Sekou Mara. Il portera le numéro 18 chez les Saints. Montant de l'opération : 11 M€ (+ 2 M€ de bonus).