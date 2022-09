Shakira revient sur son divorce avec Gerard Piqué

C'est un dossier qui a tenu en haleine la sphère médiatique people de l'univers du ballon rond. Après douze années de mariage, la chanteuse colombienne Shakira et le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué ont, cet été, décidé de mettre fin à leur idylle. « Je peux seulement dire que j’ai mis tout ce que j’avais dans cette relation et ma famille», relate l'artiste.

«J’ai mis ma carrière en second plan et je suis venue en Espagne, pour le soutenir afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres. C’était un sacrifice d’amour» a-t-elle notamment déclaré au magazine Elle. Alors que la presse espagnole fait état d'une tromperie de la part du champion du monde 2010, l'interprète du tube « Waka Waka » n'a pas désiré répondre à ces allégations, estimant cependant avoir été « déçue » de la tournure prise par la situation.