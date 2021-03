Serie A : Spezia s'impose contre Cagliari mais se fait très peur

Ce samedi soir, un duel important en vue du maintien en Italie avait lieu entre le 15e Spezia et le 18e Cagliari. Deux équipes qui étaient à la recherche d'un bon bol d'air frais. Après une première période nulle et vierge où l'importance de résultat dominait les deux équipes, c'est bien Spezia qui ouvrait le score au retour des vestiaires. Le jeune Roberto Piccoli permettait aux siens de virer en tête (1-0, 49e).

Plus tard, Spezia se simplifiait un peu plus la vie puisque Giulio Maggiore doublait la mise (2-0, 80e). Pour autant, Cagliari n'abandonnait pas et réduisait la marque grâce à Gaston Pereiro, bien servi par Daniele Rugani (2-1, 83e). Spezia reculait et Nahitan Nandez égalisait avant d'être signalé hors-jeu (88e). Joao Pedro aussi voyait un but être refusé pour hors-jeu dans les dernières secondes (90e+4). Finalement, Spezia s'impose 2-1 et prend 7 points d'avance sur son adversaire du jour.

