L'entraîneur de Valence fracasse le Barça

Le Barça est dans une situation financière compliquée, mais pourtant, les dirigeants catalans peuvent renforcer l'équipe. Grâce à un travail de fond et certains stratagèmes, Joan Laporta et Mateu Alemany peuvent offrir quelques joueurs à Xavi, même si pour l'instant, Ferran Torres ne peut pas être inscrit à cause du fair-play financier de la Liga. Une situation qui en agace plus d'un, comme le coach de Valence visiblement...

« Le Barça a une dette de 300 millions d'euros, et a recruté Ferran Torres. Pour 55 millions d'euros, j'ai lu. Et il va recruter Morata. Le président annonce d'autres recrues, et même Haaland. Comment c'est possible ? Où est le fair-play ? Nous, si nous voulons être un grand club, on doit aussi recruter bien sûr », a lancé José Bordalas en conférence de presse. Le message est passé...