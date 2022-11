CdM 2022, Brésil : le bijou de Richarlison face à la Serbie en vidéo

La suite après cette publicité

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde au Qatar, le Brésil a eu du mal mais a finalement réussi à se défaire de la Serbie (2-0) pour prendre la tête de la poule G, profitant d'une meilleure différence de buts que la Suisse, victorieuse du Cameroun plus tôt dans l'après-midi.

La Seleção peut remercier son numéro 9 Richarlison, d'abord buteur seul face au but vide (63e) avant de s'offrir un bijou dix minutes plus tard. Servi par Vinicius Jr dans la surface, l'attaquant de Tottenham contrôle du pied gauche avant de se retourner et de tromper Vanja Milinkovic-Savic du droit. Sûrement le plus beau but de cette première journée du Mondial.