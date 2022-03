Juve : Adrien Rabiot se fait détruire

Laminée chez elle par Villarreal (3-0), la Juventus a été piteusement sortie dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Depuis hier soir, la Vieille Dame est donc logiquement submergée par une vague de critiques. Et encore une fois, Adrien Rabiot en a également pris pour son grade.

La suite après cette publicité

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain français a hérité de la plus mauvaise note du match et du commentaire suivant : « on ne sait pas à quoi il sert : il porte le ballon et c’est tout. (…) Tout simplement inutile. » Rabiot appréciera.