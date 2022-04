PSG-OM : William Saliba évoque sa relation avec Kylian Mbappé

Interviewé par Le Parisien ce dimanche, le défenseur de l’Olympique de Marseille, William Saliba, a évoqué la relation particulière qu’il a avec le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Les deux joueurs sont tous les deux natifs de Bondy et se sont connus à l’école et en équipe de jeune. Wilfried Mbappé, le père de l’attaquant français, a même été le coach du Marseillais de 21 ans, il en garde un bon souvenir.

« Pour moi, c’est l’un des meilleurs du monde, si ce n’est le meilleur aujourd’hui. Quand on voit ce qu’il fait depuis qu’il joue en pro, ça nous donne de l’envie, à nous. On était dans la même école. On le voyait au club à Bondy et, aujourd’hui, ça fait plaisir de le voir tout en haut. Ça s’est super bien passé avec Wilfrid. Je l’ai eu un an, en U11, il n’avait pas la langue dans sa poche. Quand il fallait nous dire quelque chose, il nous le disait. Si on était nuls, il nous le disait et, franchement, il nous a beaucoup fait progresser. Il nous a appris énormément de choses. C’est vraiment quelqu’un d’exceptionnel », a déclaré le défenseur de l’OM qui retrouvera Mbappé ce dimanche pour le Classique face au PSG au Parc des Princes (20h45).

