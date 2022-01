Un club prend le large pour la pépite Julian Alvarez

La suite après cette publicité

Son nom ne vous dit peut-être encore rien, mais d'ici à quelques mois, Julian Alvarez sera probablement un des joueurs dont on parlera le plus en Europe. Après avoir inscrit 20 réalisations et délivré 6 passes décisives en 24 rencontres avec River Plate, l'attaquant de 21 ans s'apprête à débarquer sur le Vieux Continent, où de nombreux clubs rêvent de l'enrôler.

Et ça tombe bien, son agent Fernando Hidalgo est actuellement en tournée dans toute l'Europe pour discuter avec les formations intéressées. La presse argentine confirmait ainsi il y a quelques jours qu'il avait pris la direction de l'Angleterre pour discuter avec Manchester United. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en Italie, on lui fait aussi les yeux doux.

L'Italie, destination privilégiée de la pépite

La Gazzetta dello Sport indique ainsi que l'Inter est en pole position dans ce dossier, et ce, notamment parce que le joueur est très intéressé par la possibilité de jouer en Serie A. Des discussions sérieuses vont démarrer dans les prochains jours. L'autre club de la ville, l'AC Milan, est aussi sur le coup, alors que d'autres clubs comme l'Atlético de Madrid risquent aussi de lancer des assauts rapidement.

Dans cette histoire, l'Inter va devoir agir vite, notamment parce que la clause libératoire du joueur este assez basse : 20 millions d'euros. Ce qui permet à beaucoup de clubs de se positionner et de créer de la concurrence et une probable flambée des enchères au niveau du contrat proposé au joueur. Affaire à suivre donc...