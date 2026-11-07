PSG - ESTAC : les compositions probables

Après sa démonstration sur le terrain de Villarreal en milieu de semaine, le PSG retourne aux affaires courantes. Une semaine après avoir étrillé Le Havre chez lui, le leader du championnat de France affronte un autre élève du fond de la classe. C’est au tour de Troyes de venir au Parc des Princes pour une rencontre qui s’annonce déséquilibrée sur le papier, malgré les nombreuses absences du côté parisien. Achraf Hakimi est laissé au repos pendant que Khvicha Kvaratskhelia soigne son genou. Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes sont en phase de reprise. Maghnes Akliouche est touché au mollet.

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Cela laisse pas mal d’incertitudes autour du onze de départ de Luis Enrique. Une chose est certaine, il alignera ce soir (21h05) une équipe très remaniée contre le 16e de Ligue 1. Safonov sera bien là, mais il aura devant lui une défense constituée de Zaïre-Emery dans le couloir droit, plutôt que le jeune David Boly, pourtant auteur d’une brillante semaine (première apparition de la saison au Havre, premier but de sa carrière à Villarreal). Il fera sans doute son entrée en jeu durant la rencontre. Pour épauler le capitaine du soir, Zabarnyi pourrait être associé à Lucas Hernandez en charnière. Lucas Digne est pressenti pour débuter côté gauche.

Un gros turnover pour Luis Enrique

Au milieu de terrain aussi, l’entraîneur promet du changement. Deux des trois titulaires sont bien partis pour commencer sur le banc avant la trêve internationale. Le jeune Dro Fernandez ferait son entrée dans le onze, au même titre que le tout jeune papa Lucas Beraldo. Fabian Ruiz est attendu pour enchaîner, quatre jours après sa performance à Villarreal. Il faudra s’attendre à un peu de turnover devant avec Ferran Torres sur le flanc droit, lui qui n’a plus marqué depuis le 20 septembre, soit avant la dernière trêve internationale. Mika Godts jouerait de l’autre côté pour laisser la pointe à Senny Mayulu, de retour en forme et en état de grâce.

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Au promu d’essayer de profiter de cette équipe remaniée pour ramener quelque chose de la capitale. Stéphane Dumont devrait se présenter avec un 4-3-3 où Konaté confirmerait sa place de titulaire dans le but acquise il y a deux journées. Maronnier à droite et Boura à gauche devraient occuper les côtés de la défense pour entourer la paire composée de Monfray, le capitaine, et Diaz. Dans l’entrejeu, Antoine Mille, révélation de ce début de saison, serait associé à Karim et à Diop, afin d’alimenter leurs coéquipiers offensifs en ballons. Ifnaoui débuterait dans le couloir droit, pendant que l’expérimenté Ripart prendrait l’axe. Diawara serait préféré à Nkada pour commencer à gauche.