Manchester United : la folle rumeur Rudi Garcia !

La recherche d'un coach se poursuit pour Manchester United et la situation semble assez floue pour les Red Devils. Ainsi, le club anglais qui a licencié Ole Gunnar Solskjaer dimanche dernier est partagé entre le fait de prendre un entraîneur de renom maintenant ou bien d'attendre la fin de la saison et de terminer l'exercice avec intérimaire. L'ancienne gloire du club Michael Carrick assure d'ailleurs pour le moment ce rôle et a battu Villarreal 2-0 hier. Et justement, les dirigeants de Manchester United n'ont pas chômé en marge de ce match.

Alors que Zinedine Zidane a été évoqué mais que l'option la plus crédible mène à Mauricio Pochettino, ce dossier s'annonce compliqué. Si le technicien argentin de 49 ans semble disposé à revenir dans la perfide Albion, il dispose toujours d'un contrat courant jusqu'en juin 2023. De plus, il faudra que le PSG trouve un remplaçant en cas de départ du natif de Murphy en cours de saison. Ne voulant pas rester à quai, Manchester United a donc démarré des démarches pour attirer un coach intérimaire qui officierait jusqu'à la fin de la saison.

Rudi Garcia aurait déjà rencontré les dirigeants de MU

Sur la piste menant à Ernesto Valverde, l'ancien coach du FC Barcelone qui est libre depuis l'hiver 2020, Manchester United l'a déjà rencontré pour de premières discussions. Mais le technicien n'est pas le seul à avoir été approché. Comme le révèle The National News, l'ancien coach de Lille, Marseille et Lyon, Rudi Garcia a été contacté par le club anglais. Une information surprenante sur le papier car le technicien français reste sur un sentiment d'échec que ce soit à Marseille ou à Lyon.

Néanmoins, sa finale de Ligue Europa avec les Phocéens, sa demi-finale de Ligue des Champions avec les Gones et son passage solide à l'AS Roma vont dans son sens. De plus, Rudi Garcia est à l'aise avec les langues étrangères puisqu'il parle français, espagnol, italien et surtout anglais. Ce qui ne sera pas négligeable dans le vestiaire cosmopolite de Manchester United. En discussion avec Manchester United avant la victoire des Red Devils contre Villarreal hier en Ligue des Champions (2-0), Rudi Garcia n'en serait qu'au stade des échanges avec le club anglais. Néanmoins, la possibilité d'un incroyable retour sur un banc aussi prestigieux a de quoi étonner.