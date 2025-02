Premier League : Brentford corrige Leicester

C’est la crise à Leicester, et l’effet van Nistelrooy se fait de plus en plus attendre chez les supporters. Après trois défaites de rang, les Foxes en ont enchaîné une nouvelle ce vendredi soir, à l’occasion de la 26e journée de Premier League, face à Brentford (0-4).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Brentford 37 26 +5 11 4 11 47 42 19 Leicester 17 26 -34 4 5 17 25 59

Yoane Wissa avait ouvert le score sur un service de l’excellent Damsgaard (17e), avant d’être imité par l’autre ancien de Ligue 1, Bryan Mbeumo, lui aussi mis sur orbite par Damsgaard (27e). Le Camerounais enfilait ensuite le costume de passeur pour Norgaard (32e), tandis que Fabio Carvalho parachevait le succès des Bees en toute fin de match (89e). Leicester est 19e de Premier League, plus que jamais sous le coup d’une nouvelle relégation. Brentford est 10e.