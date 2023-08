La longue absence de Nkunku oblige Chelsea à revoir ses plans sur le mercato

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée un peu plus tôt dans la journée. Après sa blessure au genou subie contre le Borussia Dortmund en match amical le 3 août dernier, Christopher Nkunku a dû s’y résoudre. Il a été opéré ce matin du ménisque de la jambe gauche et va devoir observer une longue phase de repos. Alors qu’il était question d’une absence estimée à environ deux mois, l’international français (10 sélections) ne devrait finalement pas faire son retour avant le mois de décembre.

Ce forfait de plus de trois mois et demi est un vrai coup dur pour lui et sa nouvelle équipe. Recruté il y a quelques semaines seulement pour 60 M€ auprès du RB Leipzig, l’attaquant avait effectué des débuts convaincants, inscrivant notamment trois buts en 5 matchs de pré-saison. Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du club londonien, semblait vouloir en faire l’un de ses leaders offensifs avec l’autre recrue, Nicolas Jackson, en attendant le retour des autres internationaux.

À lire

Chelsea : Christopher Nkunku a été opéré au genou

Chelsea va devoir recruter un attaquant

Sauf que cette blessure change pas mal de choses pour l’Argentin. Sans Nkunku et malgré un effectif pléthorique, le technicien n’a plus que Jackson et Armando Broja comme seules solutions en attaque. Et encore car l’Albanais revient tout juste à la compétition après six mois sur la touche suite à une rupture des ligaments croisés. Un manque de profondeur qui interroge à moins d’une semaine de la reprise en Premier League contre Liverpool et auquel Pochettino veut remédier rapidement.

La suite après cette publicité

D’après Sky Sports, il est ouvert à un renfort en attaque d’ici la fin du mercato. Le London Evening Standard mais aussi La Gazzetta dello Sport affirment ce mardi que cette nouvelle pourrait donner un gros coup d’accélérateur à la venue de Dusan Vlahovic. Des échanges avec la Juventus ont lieu en échange d’une indemnité de transfert (la Vieille Dame réclame 40 M€), plus Romelu Lukaku. Ce n’est pas tout. Le LES évoque même une prise d’informations dans le dossier… Kylian Mbappé.

Des discussions pour Mbappé

Forcément, il convient d’être très prudent dans ce dernier dossier. Même si la porte est ouverte à son départ au PSG, le champion du monde a bien l’intention d’effectuer sa dernière année de contrat dans la capitale française. En parallèle, et avant même la blessure de Nkunku, Chelsea avait déjà attaqué la piste Michael Olise, proposant 30 M€ à Crystal Palace. Manchester City est aussi sur le jeune Français mais la blessure de ce dernier aux ischios complique un peu la donne. Mohammed Kudus est également suivi par les Blues.