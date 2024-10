Le Torino veut recruter un ex-buteur de Ligue 1 libre de tout contrat

Même si le Torino n’est plus le leader surprenant du championnat italien, le début de saison n’en reste pas moins positif pour le club piémontais. Actuellement classé à la 7ème position de Serie A, les joueurs de Paolo Vanoli parviennent à montrer de très belles choses même dans la défaite. Au cours de leurs deux seuls revers de la saison contre l’Inter (3-2) et contre la Lazio (2-3), les Turinois ont réussi à se procurer de belles opportunités, dominant leurs adversaires sur de courtes séquences, affichant même une solide résistance en infériorité numérique comme contre les Nerazzurri après l’expulsion de Guillermo Maripán. Malheureusement, cette entame tonitruante a été gâchée par une première mauvaise nouvelle. Alors que les Granata fêtaient le retour à la compétition de Nikola Vlašić et l’avancée de Perr Schurrs dans sa rééducation, c’est la star de l’équipe Duván Zapata, sorti sur civière samedi contre l’Inter, qui a rejoint l’infirmerie. Un énorme coup dur pour le Torino.

Si les premières informations ne laissaient présager rien de bon pour Duván Zapata, l’officialisation n’a pas aidé à rassurer le peuple turinois : «Les tests médicaux auxquels Duvan Zapata a été soumis, après avoir quitté prématurément le terrain lors du match contre l’Inter, ont mis en évidence une lésion du ligament croisé antérieur, du ménisque médial et du ménisque latéral. L’ensemble du Torino Football Club embrasse affectueusement Duvan dans l’espoir de le revoir le plus tôt possible comme protagoniste sur le terrain sous le maillot grenat», a communiqué ce lundi le club piémontais. Capitaine de l’équipe depuis les départs de Ricardo Rodriguez et Alessandro Buongiorno cet été, l’attaquant colombien réalisait un gros début de saison avec 4 buts inscrits en 9 apparitions, toutes compétitions confondues. C’est donc une énorme perte pour les troupes de Paolo Vanoli qui misaient beaucoup sur le natif de Cali pour accrocher un ticket européen en fin de saison.

Plusieurs profils dont des ex de Ligue 1

En perdant son attaquant phare, le Torino perd également son leader expérimenté et sa pierre angulaire du système collectif. En ce sens, selon nos informations, le club turinois va rapidement scruter le marché des joueurs sans contrat dans l’espoir de trouver un joueur capable de boucler la rotation offensive puisque la pointe de l’attaque grenate n’est composée que de deux vrais buteurs avec l’Ecossais Ché Adams (3 buts, 1 passe) et le Paraguayen Antonio Sanabria (1 but) - même si le Français Yann Karamoh et le Croate Nikola Vlašić peuvent dépanner dans un rôle de numéro 9. Surtout que le dispositif installé par Paolo Vanoli depuis le début de saison prend la forme d’un 3-5-2 à plat avec deux vrais buteurs devant. D’après nos indiscrétions, la direction turinoise souhaite trouver un profil bien spécifique sur le marché des joueurs sans contrat : un attaquant vétéran qui a une grande expérience européenne dans le but d’amener un petit truc en plus pour rester dans la course à l’Europe. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse italienne aujourd’hui, alors que le Torino souhaiterait offrir un contrat de 2 ans avec la seconde en option à ce joker médical tant recherché selon nos informations.

Le journal La Stampa précise que Mario Balotelli (34 ans) figure assez haut dans la liste des solutions du Torino. L’ancien joueur de l’OGC Nice et de l’OM est libre depuis son départ de l’Adana Demirspor cet été et pourrait ainsi profiter de la lourde blessure de Duvan Zapata pour trouver un nouveau point de chute inespéré. Il était notamment annoncé du côté du Brésil ou même encore du Wydad Casabalanca cet été. Mais Super Mario n’est pas le seul ancien attaquant de Ligue 1 pisté par le Torino. En effet, La Stampa ajoute que l’ancien du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting (35 ans) est aussi sur les tablettes. Le journal Tuttosport précise que Kevin Gameiro (37 ans) et l’ancien de Strasbourg, Lebo Mothiba (28 ans), sont aussi présents sur la short-list, tout comme l’ancien joueur de l’OL, Mariano Diaz (31 ans). D’après nos indiscrétions, la direction turinoise pourrait néanmoins se laisser tenter par des pistes locales plus faciles en cas d’échec des dossiers susmentionnés. En ce sens, la piste Isaac Success (28 ans), passé par l’Udinese, pourrait être relancée, lui qui avait été un temps mentionné à Turin. A noter que Francisco Caputo (37 ans), Mattia Destro (33 ans) et Stefano Okaka (37 ans) sont aussi sans contrat actuellement.