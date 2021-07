Amiens et Guingamp s'intéressent à Stephen Quemper

Replacé comme latéral depuis plusieurs saisons, l’ancien du Stade briochin Stephen Quemper sort d’une excellente saison avec Bastia. Joueur le plus utilisé de l’effectif, il a été un artisan majeur du titre de champion de National avec les Corses, qui évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Le Breton de 28 ans, formé à Guingamp, fait partie des meilleurs joueurs du championnat de National la saison passée. Ses bonnes performances n'ont pas échappé à certaines écuries de Ligue 2.

La suite après cette publicité

C'est le cas notamment de l'En Avant Guingamp et d'Amiens SC, qui apprécient fortement le joueur. Oui mais voilà. Tout n'est pas aussi simple. Sous contrat fédéral jusqu'en juin 2021 avec Bastia, Quemper dispose d'une clause de prolongation automatique d'un an en cas de maintien avec le club corse. Une clause qui ne serait donc plus valable avec la montée en Ligue 2 du SCB. Désormais, le dossier est entre les mains de la FFF qui devra trancher sur son cas afin de savoir si le natif de Trégastel est désormais libre de tout contrat, ou non.