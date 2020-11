OL-ASSE : Jean-Michel Aulas jubile

Un derby ça ne se joue pas, cela se gagne. Voilà ce que les supporters lyonnais mais aussi Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas ont dû rabâcher tout au long de la semaine aux joueurs rhodaniens. Cela valait le coup de mobiliser les troupes, puisque l'Olympique Lyonnais a raflé la mise face au rival stéphanois (2-1) grâce à un doublé de Tino Kadewere.

Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a évidemment manifesté toute sa satisfaction. « Beau résultat ce soir, bravo à tout le groupe, très bon coaching de l'entraîneur, belle dynamique du haut niveau inspirée par Juninho et Rudi Garcia. Merci et bravo, allez l'OL, » a ainsi commenté Aulas. Un président plus comblé que jamais...