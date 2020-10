Diego Maradona se range derrière Lionel Messi face au Barça

Il fête ses 60 ans aujourd'hui et n'est pas prêt de ranger sa langue dans sa poche. Diego Armando Maradona fait les beaux jours du Gimnasia La Plata, où il entraîne depuis maintenant deux saisons. En Argentine, comme ailleurs, El Pibe de Oro a également un avis qui compte. Légende du football argentin, Maradona a été interrogé par Clarín au sujet du traitement infligé par le FC Barcelone à Lionel Messi, cet été. «La Pulga» avait réclamé à partir, mais le club a tout fait pour l'en empêcher. Un contrat, ça se respecte. Un épisode qui a régalé les médias une partie de l'été et sur lequel Maradona a un avis.

«Je savais que ça allait mal finir et je pensais que Leo allait partir. Cela m'est arrivé à moi aussi. Barcelone n'est pas un club facile et il a rejoint le club il y a de nombreuses années. Il n'a pas été traité comme il le méritait. Il leur a tout donné, il les a emmenés au sommet et un jour, il a voulu partir, pour changer d'air et ils lui ont dit non. Ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas facile de claquer la porte, il y a un contrat, c'est un très grand club, avec des gens qui vous aiment. Moi, à Naples, je ne l'ai pas fait», a déclaré l'autre génie argentin.