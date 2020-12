Manchester United, Mino Raiola : Paul Pogba pousse une énorme gueulante

Paul Pogba vit des jours troubles du côté d'Old Trafford. Le milieu de terrain tricolore n'est plus toujours titulaire - il a par exemple démarré les 2 derniers matchs de Ligue des Champions de son équipe sur le banc - et ne serait pas vraiment heureux en terres mancuniennes. « Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait », confiait son agent Mino Raiola dans la semaine.

Un départ est donc clairement d'actualité en vue du prochain mercato. L'agent italien serait d'ailleurs sous pression, puisque le Français commencerait à s'agacer de ses méthodes, et notamment de ses sorties médiatiques qui semblent desservir son poulain plus qu'autre chose. Le champion du monde espère que son agent parviendra à lui trouver un club à la hauteur de ses ambitions cet été.

Paul Pogba en a marre

Le principal concerné en a visiblement marre des spéculations qui vont bon train autour de son avenir et a tenu à s'exprimer. « Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les supporters. Les bla bla ne sont pas importants. Le futur est lointain, ce qui compte, c'est aujourd'hui et je suis impliqué à 1000% ! », a-t-il ainsi lancé sur son compte Instagram.

« On est toujours ensemble. Tout a toujours été clair entre le club et moi, et ça ne changera jamais. Quand vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, ne parlez pas », peut-on aussi lire sur la publication du milieu de 27 ans, notamment annoncé de retour à la Juventus par diverses publications italiennes. Voilà qui a le mérite d'être clair.