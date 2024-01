Borussia Dortmund : Jadon Sancho, l’énième ex rappelé par les Marsupiaux !

Rappeler son ex, est-ce une bonne idée ? Si cette interrogation fait le pain quotidien de nombreux psychologues à travers le monde entier, le Borussia Dortmund a, de son côté, tranché sur la question. Nostalgique au sujet de ses fils prodigues, le club allemand, actuellement cinquième de Bundesliga, a souvent fait le choix de rappeler d’anciens visages bien connus du Signal Iduna Park. Dernier en date ? Jadon Sancho (23 ans). Dans l’impasse du côté de Manchester United, l’ailier gauche anglais (23 sélections, 3 buts) a décidé de revenir sur ses terres. «Le Borussia Dortmund s’est fait prêter jusqu’à la fin de la saison le joueur offensif Jadon Sancho. L’Anglais, actuellement à Manchester United, a signé jeudi un contrat de prêt jusqu’au 30 juin 2024», annonçait dans cette optique le BvB, ce jeudi, pour officialiser la nouvelle. L’occasion de faire un point sur ses différents joueurs qui ont, eu, au moins deux passages distincts chez les Marsupiaux.

Mats Hummels, un choix critiqué mais gagnant !

Parti le 23 juillet 2021 du Borussia Dortmund, Jadon Sancho - qui s’était révélé en Bundesliga lors de ses quatre années passées outre-Rhin - va donc tenter de se relancer après avoir inscrit 38 buts et délivré 51 passes décisives en 104 matches lors de sa première aventure. Un pari risqué mais légitime au regard de sa situation plus que chaotique chez les Red Devils. À l’instar de l’attaquant formé à Manchester City, d’autres avaient également décidé, avant lui, de rentrer au bercail. C’est notamment le cas de Mats Hummels (35 ans). Prêté par le Bayern Munich en janvier 2008 avant d’être définitivement transféré en juillet 2009, le défenseur central allemand s’était rapidement imposé comme une référence à son poste. Pilier de l’arrière-garde des Marsupiaux, le droitier d’1m91, natif de Bergisch Gladbach, avait finalement fait son retour en Bavière à l’été 2016, le tout contre un chèque de 35 millions d’euros. Un départ qui n’avait d’ailleurs pas manqué de provoquer une indignation certaine chez les supporters du BvB.

Aujourd’hui de retour à Dortmund après un passage réussi chez le rival munichois pendant trois saisons, le solide défenseur allemand (78 sélections, 5 buts) confirme toutes ses aptitudes. Racheté pour un peu plus de 30 millions d’euros en juillet 2019, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2024 continue de défier les suggestions constantes des médias locaux selon lesquelles il est sur le déclin. Malgré ses 35 printemps, son positionnement, son timing et son sang-froid restent une véritable plus-value pour l’écurie entraînée par Edin Terzic, qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, bien que détachée en championnat (15 points de retard sur le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso). Une chose est sûre, si le retour de Mats Hummels s’est donc avéré être une réussite, le destin a, cependant, bien moins souri à d’autres anciens noms du BvB. Dans cette optique, comment ne pas évoquer les trajectoires de Nuri Sahin ou encore Shinji Kagawa. Pour le premier cité, devenu depuis entraîneur assistant au BvB après une dernière expérience en Turquie du côté de l’Antalyaspor, l’histoire a, en effet, été bien plus douloureuse.

Nuri Şahin et Shinji Kagawa, des retours décevants…

Pièce centrale du collectif dirigé par Jürgen Klopp lors des saisons 2009/2010 puis 2010/2011, l’international turc (52 sélections, 2 buts) emmenait même les siens jusqu’au titre en Bundesliga, inscrivant cette année-là 8 buts et délivrant 13 offrandes toutes compétitions confondues. Impressionnant dans l’entrejeu, le joueur formé chez les Marsupiaux rejoignait alors le Real Madrid contre 10 millions d’euros. Après 10 petites apparitions chez les Merengues et un prêt peu flatteur du côté de Liverpool, Sahin décidait, lui aussi, de renouer avec ses premiers amours. Une seconde expérience bien plus délicate où le gamin de Lüdenscheid perdra largement en influence au milieu de terrain, totalisant 9 buts et 13 passes décisives en 121 apparitions entre la seconde partie de la saison 2012/2013 et la fin de l’exercice 2017/2018. Transféré par la suite au Werder Brême, le gaucher d’1m80 terminera finalement son oeuvre à Antalya, sans véritablement marquer les esprits. Dans la continuité de la trajectoire vécue par Nuri Sahin, celle d’un certain Shinji Kagawa peut également effrayer Jadon Sancho, à l’heure où ce dernier a décidé de faire confiance à son ancien club.

Arraché au Cerezo Osaka, l’international japonais (97 sélections, 31 buts) avait pourtant fait, dans un premier temps, le bonheur des Marsupiaux. Vif, technique et véritable poison pour les défenses adverses, le milieu offensif d’1m75 avait tout simplement terrorisé la Bundesliga pendant deux saisons. Grand artisan du doublé signé par le BvB sur la scène nationale (2010/2011 et 2011/2012), celui qui inscrivait 29 buts et délivrait 16 offrandes filait pourtant à Manchester United au début de l’été 2012. Si le Borussia Dortmund échouait quelques mois plus tard en finale de la Ligue des Champions face à l’ogre bavarois, Kagawa connaissait lui un véritable calvaire chez les Red Devils. Peu aidé par le départ de Sir Alex Fergusson, le Japonais d’1m75 subissait alors la nomination de David Moyes sur le banc mancunien. Bien moins utilisé par le successeur de l’Ecossais, le natif de Kobe provoquait l’émoi de l’Europe entière, donnant même naissance au mouvement #FreeShinji. Finalement de retour au BvB en août 2014, Kagawa ne retrouvera jamais sa magie. Dans un rôle de numéro 10, son second passage d’août 2014 à janvier 2019 laissera, malheureusement, un goût amer aux supporters du Signal Iduna Park.

Après des passages tout aussi décevants en Espagne, en Turquie, en Grèce ou encore en Belgique, l’intéressé décidait finalement de faire son retour au sein de son pays natal, là où tout avait commencé avec le Cerezo Osaka, où il est aujourd’hui lié jusqu’en janvier 2025. Attendu à Marbella, où sa nouvelle (ancienne) équipe se trouve actuellement en stage, Jadon Sancho dispose donc de nombreux exemples de joueurs ayant fait le même choix que lui. À noter, dans cette optique, que l’ailier anglais est devenu, ce jeudi, le dix-septième joueur de l’histoire du BvB à avoir eu deux ou plusieurs passages distincts au sein de la formation allemande. Ainsi, nous aurions également pu citer, dans une moindre mesure, les cas de Marius Wolf (28 ans), prêté par les Marsupiaux au Hertha Berlin puis à Cologne, ou encore Marco Reus. Après des débuts au sein des équipes de jeunes de Dortmund, l’international allemand (48 sélections, 15 buts) avait quitté le club de la Ruhr pour en rejoindre un autre avec le Rot-Weiß Essen et, plus tard, le Borussia Mönchengladbach. De retour au BvB depuis l’été 2012, Marco Reus n’a finalement plus jamais osé un nouveau départ et va donc pouvoir accueillir un ancien coéquipier en la personne de Jadon Sancho…