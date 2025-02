OM : Pablo Longoria désintègre le championnat de France

Pablo Longoria en a remis une couche. Après la défaite de l’OM face à Auxerre sur fond de polémique arbitrale ce samedi soir (3-0), l’Espagnol a fustigé Jérémy Stinat en affirmant ne jamais avoir vu ça «en 20 ans de carrière». Déchaîné, le patron marseillais a ensuite visé le championnat de France dans des propos tenus en zone mixte et rapportés par La Provence.

La suite après cette publicité

«Il n’y a pas de justification, il faut être juste sur tout. Il y a penalty sur Merlin. J’ai 4 arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant 'c’est penalty’. Et le rouge de Cornelius au moment où tu réagis… Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty! C’est un championnat de m.rde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite.»